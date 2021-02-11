Главный центр специальной связи может набрать кредитов на 1 миллиард рублей



Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» обнародовало данные об оказании финансовой услуги по предоставлению возобновляемой кредитной линии для нужд ФГУП ГЦСС. Эти данные отражены в документах, опубликованных на сайте госзакупок. Планируется, что закупка будет произведена у единственного поставщика. Лимит возобновляемой кредитной линии составляет 1 миллиард рублей, а максимальная сумма процентов за пользование кредитом — 204 миллиона рублей.

Заседание комиссии Главного центра специальной связи по вопросам закупки состоялось 8 февраля. Возобновлением кредитной линии займется один из крупнейших банков России. К этому моменту уже составлен договор на оформление этой услуги.

Ранее ФАН сообщал, что перед упразднением Россвязь потратила более 24 миллионов на обустройство. При этом на подведомственных организациях, например ГЦСС, упразднение ведомства пока не сильно сказалось.