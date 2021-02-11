Профессор МГИМО рассказал, как России укрепить свои дипломатические позиции



Почему Россия постоянно проигрывает Западу и что должно предпринять российское государство для усиления своей позиции на дипломатической карте мира, рассказал президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Стратегия Запада со стороны англо-саксонского мира и значительной части Европы последние сто лет неизменна: мы всегда были главным объектом подавления и контроля. Меняются методы, способы, но цель одна: сковывать Россию «петлей Анаконды»», — сообщил профессор.

Он также рассказал, что в отношении каждого президента СССР и России отрабатывались конкретные операции. Когда 13 марта 1953 года умер Сталин, был принят меморандум использования смерти Сталина в интересах США. Запад постоянно навязывает нам свои планы, подчеркнул Леонид Ивашов. По мнению профессора МГИМО, российские дипломатика и политика не имеют цельной программы. Ивашов отметил, что Россия реагирует в реактивном режиме на то, что случилось, не строя цельной дипломатической стратегии. Поэтому РФ постоянно проигрывает, отметил Ивашов.

Ранее ФАН сообщил, что страны Запада отказываются поддерживать неприемлемость ядерной войны. Не исключено, что они могут планировать ограниченные ядерные конфликты. В связи с этим необходимо вести политику сдерживания Соединенных Штатов, в том числе и военного. Нельзя допустить агрессивного вмешательства Вашингтона в дела Москвы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он обратил внимание, что США отказываются обсуждать с Россией вопросы относительно систем противоракетной обороны.