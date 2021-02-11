Биолог назвал дополнительное преимущество новой вакцины «КовиВак»

Вакцина от коронавируса «КовиВак» может быть полезна также и в том случае, если ее аналоги не смогли укрепить иммунную систему человека. Таким мнением в беседе с ФАН поделился доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что в состав новой, разработанной в центре им. Чумакова, вакцины входят целые инактивированные частицы коронавируса. По его словам, у нового средства есть важная и ценная особенностью

«Эта вакцина — весьма полезна. Если после применения имеющихся на сегодняшний день вакцин, иммунитет окажется нестойким, а допустить такой вариант представляется возможным, то даже выждав какое-то время, привиться аналогичными средствами будет проблематично. Это обусловлено некоторыми техническими деталями», — сказал собеседник.

Доктор биологических наук пояснил, какие затруднения могут возникнуть.

«Например, это связано с тем, что они созданы на платформе аденовируса. На них также будут вырабатываться антитела. Значит, давать это средство во второй раз будет уже бессмысленно. Не вредно, но и пользы никакой. На этот случай есть как раз такая, принципиально другая вакцина. Это здорово. Как раз в таком случае, можно будет использовать «КовиВак». Ее можно будет ввести где-то через год», — сообщил эксперт.

В завершение он выразил уверенность в том, что в скором времени коронавирус отступит.

«Мне кажется, что проблема пандемии не продлится долго. Вирус никуда не денется, однако, он перестанет быть такой проблемой, как сейчас. Но иметь подобную вакцину в запасе — это однозначно большой плюс для всех нас», — подытожил биолог.

Ранее Алексей Аграновский рассказал о главном отличии вакцины «КовиВак» от имеющихся на сегодняшний день аналогов.