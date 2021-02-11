Подозреваемый в смерти больных COVID-19 в Одинцово забыл подать кислород для ИВЛ

Московская область, 11 февраля. Смерть двух больных с тяжелой формой COVID-19 в реанимации Никольской больницы в Одинцово наступила от отсутствия подачи кислорода в аппараты ИВЛ. Как стало известно ФАН, технический работник забыл переключить кран в кислородных баллонах.

Напомним, в реанимационном отделении Никольского ковидного госпиталя в ночь с 9 на 10 февраля погибли два пациента. По первоначальной версии, причиной трагедии мог стать перебой в подаче электричества.

Как стало известно ФАН, причиной трагического инцидента все же стал человеческий фактор. Это подтвердили технические эксперты.

«В реанимации для работы аппаратов ИВЛ находилось два кислородных баллона. Эти баллоны заправляются каждые 12 часов. Это нужно для того, чтобы бесперебойно снабжать кислородом больных. За ними следит специалист. В ту ночь технический работник по имени Федор забыл повернуть кран, который разделяет подачу газа. Из-за этого газ попросту испарился и перестал попадать в аппараты ИВЛ. Это подтвердили технические эксперты, которые были приглашены на место произошедших событий», — рассказал ФАН источник, близкий к следствию.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Если виновный будет установлен и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.