Молодежный парламент предложил блогерам путешествовать по России взамен трэш-стримов

Москва, 11 февраля. Проект «Блог-туры «Путешествуем по России» поможет начинающим блогерам из регионов показать красоты своего края, а также научит не прибегать к трэш-стримам в погоне за подписчиками. Об этом ФАН рассказала председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

«На состоявшемся сегодня экспертном совете по СМИ Молодежного парламента мы поддержали старт реализации большого проекта «Блог-туры «Путешествуем по России», — рассказала она. — Молодые блогеры из Москвы и регионов будут ездить по нашей стране и ежедневно рассказывать обо всем происходящем в реальном времени в своих блогах. То есть это будет такое небольшое сообщество, где федеральные блогеры будут помогать региональным».

Воропаева подчеркнула, что Молодежный парламент одним из первых решил создать сетку блогеров по всей стране. По ее словам, крупные и малые инфлюенсеры также будут помогать молодежи становиться блогерами. Глава Молодежного парламента рассказала, что на сегодняшний момент эта «сетка» охватывает около 25 млн подписчиков в разных социальных сетях.

«Проект важен в том числе и для того, чтобы у нас было как можно меньше таких явлений, как, например, трэш-стримы, которые реализует молодежь, чтобы подписчиков себе побольше набрать», — объяснила собеседница ФАН.

Ранее инициатива Молодежного парламента была поддержана комитетом Госдумы по физической культуре, спорту туризму и делам молодежи. Как сообщил глава комитета Борис Пайкин, Ростуризм уже выразил готовность оказать организационную и информационную поддержку.

«Как мне кажется, это отличная инициатива, которая поможет развитию внутреннего туризма и популяризации отдыха в России среди молодежи, — написал он в своем Telegram-канале. — Ведь соцсети — это очень эффективный инструмент оперативного донесения информации. Если лидеры мнений будут не только рассказывать, но и показывать, как интересно, весело и вообще здорово отдыхать на Кавказе или Алтае, в Сибири или Башкирии, это мотивирует людей попробовать повторить их опыт».

Добавим, что в четверг, 11 февраля предложения по противодействию трэш-стримам обсудили на заседании специальной рабочей группы Совета Федерации. Глава комиссии по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил прописать трэш-стримы в Уголовном кодексе как отдельный состав преступления.

Он рассказал, что в предложенных экспертами и парламентариями вариантах поправок речь идет о том, что целый ряд статей дополняется пунктом примерно одного содержания. А именно — публичная демонстрация преступления в Интернете позиционируется как отягчающее обстоятельство.