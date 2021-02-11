«Страх и ужас»: экс-депутат Рады заявил, что Украину превращают в концлагерь

Украину превращают в самый настоящий концлагерь, вокруг которого осталось только провести колючую проволоку и пустить по ней напряжение. Таким мнением в интервью ФАН поделился бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. В черный список также попали другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработка или производство которых были осуществлены в России.

«Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, разработка или производство которых осуществлены в России, для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, запрещается», — говорится в документе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики». Не убедило главу украинского государства даже то, что в медицинском журнале The Lancet появились результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины, эффективность которой составила 91,6%.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Киев запретил регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса, поскольку это является требованием западных стран.

«Киевские власти очень тяжело понять. Самое страшное состоит в том, что они не любят своих соотечественников. Киев делает, что ему говорят, поскольку находится под полным контролем со стороны США и Европы. Именно поэтому Кабинет министров сегодня запретил российскую вакцину и препараты специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», — сказал собеседник ФАН.

Также бывший народный депутат Верховной рады сообщил, что Украину превращают в концлагерь, поскольку на территории страны действуют 16 американских биологических лабораторий. Вместо того чтобы вести с этим борьбу, киевские власти запрещают российские препараты, которые могут спасти миллионы жизней украинцев.

«Украина сегодня выступает в качестве подопытного кролика. Хотя Зеленский это опровергает, я наблюдаю совсем другую картину. Так, например, на территории Украины находятся 16 американских биологических лабораторий, а вот завозить российскую вакцину они запрещают. Разве это не показатель того, что Украину превращают в самый настоящий концлагерь? Осталось только вокруг границы провести колючую проволоку и пустить по ней напряжение. Потом они создадут специальные комнаты, чтобы испытывать на украинцах газ. Не секрет, что сегодня некоторые киевские политики уже предлагают открыть в стране концлагерь. Это говорит о полной деградации киевских властей, превращающих страну в полигон для испытаний. Для меня данная ситуация — страх и ужас. Я не могу понять, почему люди до сих пор терпят издевательства над собой», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политический курс президента Украины Владимира Зеленского оказался провальным. Поскольку уверены 76,5% украинцев уверены, что страна движется не в том направлении.