Москва, 11 февраля. В 2007 году во время Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности президент России Владимир Путин просил западных партнеров обратить внимание на несколько важных вещей. С того самого момента прошло 14 лет, но до ЕС и США только сейчас дошло, насколько было важно тогда прислушаться к словам российского лидера, пишет «ПолитПазл».

Заявление, сделанное Путиным 10 февраля 2007 году, во многом стало пророческим. Тогда российский лидер отметил, что конец однополярного мира заканчивается и американская гегемония вскоре исчезнет. При этом речь шла даже не столько о доминирующей роли Вашингтона, сколько о концепции евроатлантического проекта, всячески подчеркивающую приоритетность США и ЕС. Современная повестка сегодня доказывает натянутость отношений Вашингтона и Брюсселя, а также нарастание мощи РФ и Китая.

«Однополярный мир сожрал себя изнутри!» – лаконично описали данный период истории в публикации издания «Журналистская правда».

Было озвучено Владимиром Владимировичем и другое предупреждение, к которому западные коллеги также не прислушались. Оно касалось гонки вооружений, которая очевидно ведет к обострению отношений между Россией и Западом. Сегодня американцы пожинают плоды своей безалаберности, ведь они вынуждены продлевать договоры о ракетном вооружении на российских условиях. Причиной тому — их уязвимость перед неповторимыми отечественными гиперзвуковыми комплексами.

«Еще в 2007 году совершенно внятно были объяснены причины, почему Россия не может поступиться своей безопасностью – а потом, спустя 11 лет, внезапно, появились перспективные российские системы стратегических вооружений», – написал автор публикации.

Третьим фактором, на который обратил внимание Путин, была внутриполитическая ситуация в РФ и странах СНГ. Что мы видим сегодня — госпереворот в Киеве, попытки свержения законной власти в Белоруссии, спровоцированные блогером Алексеем Навальным протесты в России. Очевидно, что все это написано рукой Запада. Выходит, что современный мир полностью соответствует «предсказаниям» Владимира Путина 14 лет назад.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что во время встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ произошел «слив» информации.