В Неваде планируют построить мини-государство под управлением IT-компаний

Шумиха вокруг президентской гонки 2020 года в США спровоцировала рост популярности двух сравнительно новых терминов в обществе: Big Tech и Tech Cops. Оба словосочетания подразумевают под собой приблизительно одно и то же — все крупнейшие американские IT-компании, обладающие монополией на информационном рынке.

Долгое время руководство подобных организаций придерживалось курса невмешательства в политическую жизнь Соединенных Штатов. Социальные сети использовались преимущественно для пропаганды тех или иных взглядов. Тем не менее в 2020 году Bigh Tech приняли решение выйти из тени и выступить в качестве жестких цензоров.

Неоднократные заявления бывшего лидера США Дональда Трампа о случаях фальсификаций в ходе голосования на президентских выборах спровоцировали массовые блокировки его страниц в социальных сетях, а также удаление аккаунтов его сторонников. Интернет-гиганты Twitter, Google и Facebook, поддерживаемые Демократической партией, устроили Трампу и другим политически неугодным показательную «цифровую казнь».

Конгрессмен Мэтт Гетц охарактеризовал действия сервисов «большой технотиранией», а сын экс-президента Дональд Трамп-младший назвал происходящее воплощением антиутопии Оруэлла.

Влиятельное руководство Big Tech тем временем не только не остановилось, но и задумало, на первый взгляд, немыслимое — добиться разрешения на создание собственных независимых мини-государств внутри Соединенных Штатов.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, кто намерен позволить крупнейшим американским технологическим компаниям формировать собственные местные правительства внутри США.

Город будущего

Идея создания собственного «города мечты» возникла у американского энтузиаста, инвестора и основателя криптовалютной компании Blockchains LLC Джеффри Бернса. В 2018 году на конференции в Праге по блокчейну и биткоину (Blockchain & Bitcoin Conference Prague) Бернс заявил, что его фирма приобрела 67 тыс. акров земли в штате Невада восточнее города Рино для создания так называемого «Парка инноваций». Проект подразумевает строительство целого города, в котором уже существующие инновации будут объединены с другими развивающимися технологиями для улучшения повседневной жизни его жителей.

The area planned for the city is made up of 67,000 acres (27,115 ha) of land, dubbed “Innovation Park” by Nevada Governor Brian Sandoval. Someday we may live in a city like thishttps://t.co/RC9RzuJg5T …#Platio #EOS #bitcoin #ethereum #fintech #cryptocurrency #cryptonews — Platio (@Platioecosystem) November 8, 2018

По мнению Бернса, подобные населенные пункты не будут нуждаться в правительстве, а взаимоотношения между людьми будут построены на доверии:

«Представьте себе мир, в котором все смогут обмениваться ценностями, сотрудничать, устанавливать правила этого сотрудничества и обеспечивать их соблюдение при помощи блокчейна! Ни правительств, ни банков, ни корпораций, только доверие и математика. Я считаю, что впервые в истории человечества у нас появилась такая возможность».

Бернс в действительности не просто мечтал: 1 ноября 2018 года Blockchains и электроэнергетическая компания NV Energy подписали соглашение о работе над проектами, связанными с энергетикой, на основе технологии блокчейн. Согласно задумке Бернса, пользователи в «Парке инноваций» смогут создавать, хранить и делиться своей собственной электроэнергией с другими жителями «города мечты».

Jefferey Berns, Blockchains LLC Founder, announced plans to develop a city that would fully encompass blockchain technology. The 60,000-acre site has been dubbed "Innovation Park" by Nevada Gov. Brian Sandoval. Read the exciting plans via @smartcitiesdive:https://t.co/wyMf1DSIZA pic.twitter.com/mQ0sdjUhtB — Alden (@AldenSystems) December 12, 2018

По мнению основателя Blockchains, первоочередная задача — строительство университетского городка и кампуса, куда будут приезжать разработчики со всего мира, работать над приложениями и помогать ему в реализации задуманного. Жилое сообщество будет состоять из домов, квартир, рынков, магазинов и школ, которые будут использовать блокчейн везде, где это возможно.

Несмотря на грандиозные планы, строительство шло очень медленно, а серьезных новостей о данном проекте не появлялось. В 2021 году правительство штата Невада, экономика которого всегда зависела от туризма и потерпела серьезные убытки из-за пандемии коронавируса, искало способы выхода из финансового кризиса. Губернатор штата Стивен Сисолак размышлял над тем, как привлечь в регион инвесторов. Тут о «Парке инноваций» снова вспомнили.

«Инновационные округа»

В январе этого года Стив Сисолак принял решение записать видеообращение к жителям региона, в котором заявил, что у него имеется план по созданию более 165 тыс. рабочих мест. По мнению губернатора, если предоставить разрешение крупным IT-гигантам инвестировать в организацию собственных автономных округов внутри штата, экономика Невады оправится от тяжелых последствий пандемии и пойдет в рост.

В этой связи Сисолак представил законопроект, по которому в ближайшее время состоится голосование. Документ, разработанный администрацией Невады, предусматривает, что компании, которые желают создать собственную инновационную зону, должны выкупить не менее 50 тыс. акров необитаемых земель, потратить 250 миллионов долларов на начальном этапе и в течение 10 лет инвестировать не менее 1 миллиарда долларов в проект.

Согласно законопроекту, руководство каждой «инновационной зоны» будет состоять из трех человек: один будет назначаться губернатором Невады, а двое других — компанией, занимавшейся инвестированием в строительство округа. В дальнейшем окружная администрация сможет нанимать собственных государственных служащих и судей, взимать налоги, самостоятельно организовывать работу полиции и пожарной службы, а также систем здравоохранения и образования.

Вилами по воде

Несмотря на то, что идея «умных городов и округов» кажется вполне реализуемой, на деле все гораздо сложнее. Возможности и влияние технологических гигантов в США увеличиваются с каждым днем, однако этого все еще недостаточно для воплощения в жизнь проектов такого масштаба. Отдельные законодатели штата Невады весьма скептически относятся к желанию Big Tech создавать собственные политико-территориальные суверенные организации. Соединенные Штаты все еще помнят опыт фабричных поселков 1920-х годов под управлением собственников предприятий, вокруг которых развивались подобные населенные пункты. Жители подобных городков часто страдали от неудовлетворительного управления, несовершенства правосудия и высокого уровня коррупции.

Кроме того, не забыт и скандал вокруг строительства концептуального технологического района Куэйсайд в канадском Торонто: он был признан неудачным из-за проблем с конфиденциальностью личных данных людей, планирующих в нем проживать.

Sidewalk Labs pitched Toronto on building the city of the future. Instead, it was met with two and a half years of controversy over its origins, overreach, and privacy and financial implications. Now the project is cancelled.



An obituary for a dream: https://t.co/2HuDmIvNzy — josh o'kane (@joshokane) May 7, 2020

Подобные проекты вдохновляют людей и заставляют поверить в то, что светлое технологическое будущее, которые они видели в фантастических голливудских фильмах, оживает у них на глазах. На деле ситуация гораздо мрачнее: гигантские корпорации начинают медленное, но уверенное движение к власти. И, судя по методам, предпринимаемым Big Tech для борьбы с несогласными, обстановка в «инновационных зонах» будет отнюдь не демократическая.