Что сделает Россия в случае непризнания Украиной ЛНР и ДНР и каким образом Российская Федерация может добиться мира на Донбассе, рассказал президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У России отсутствует какая-либо позиция в отношении ДНР и ЛНР, так как Российская Федерация не признала результаты референдума. Она относится к ним как к украинской территории и в Минских соглашениях, пытаясь вытолкнуть Новороссию из своей зоны влияния. И теперь этот регион находится на стадии выживания», — заявил Леонид Ивашов.

Он также подчеркнул, что Россия просто не знает, что делать с двумя непризнанными республиками. Наряду с этим профессор отметил, что не является сторонником насильственных действий и не считает, что Россия должна оккупировать эти территории. По его мнению, риторика Запада после возвращения Крыма не изменилась бы в лучшую сторону. Ивашов считает, что если Украина не откажется от своей позиции в отношении ДНР и ЛНР, Россия должна признать эти республики независимыми и действовать с ними как с независимыми государствами, или провести референдум с предложением ввести их в состав России. На Украине есть силы, которые не хотят войны, и с ними нужно активно работать в первую очередь.

Ранее ФАН сообщал, что вооруженные силы Украины могли дважды напасть на Донбасс в течение года, однако Россия оба раза срывала украинское наступление на территории ЛДНР. Во время столкновений в Нагорном Карабахе Киев внимательно следил за ситуацией, ожидая быстрого поражения Степанакерта и потери позиций РФ в Закавказье, после чего могла начаться атака ВСУ на Донбасс. Однако планы были сорваны российскими миротворцами в регионе. Москва смогла помешать осуществлению планов западных стран и Украины.