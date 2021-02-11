Биолог Алексей Аграновский: Я приветствую появление вакцины «КовиВак»

Новая вакцина «КовиВак» представляет собой классическое средство, подобное тем, что призваны бороться с полиомиелитом и корью. Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал новость о скорой регистрации вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Центром им. Чумакова.

«Это классическая вакцина, подобная средствам от полиомиелита, кори. Человечество пользуется ими уже очень долго. Они безопасны, эффективны. Возможно, это самый надежный подход. Все знакомое вызывает доверие. Я приветствую появление «КовиВак», — сказал специалист.

Аграновский указал на основное отличие новинки от уже имеющихся средств.

«Другие вакцины, можно сказать, более новаторские. Как известно, все новое вызывает у нас некоторое недоверие. В «КовиВак» используется ослабленный вирус, возбудитель COVID-19», — отметил собеседник ФАН.

Биолог подчеркнул, какая, по его мнению, титаническая работа была проделана во время разработки в Центре им. Чумакова.

«Нужно понимать, что сделать это совсем не просто. Не каждый ослабленный вирус можно использовать для создания вакцины. К примеру, до сих пор нет такого средства от гепатита C, вируса иммунодефицита человека. Не получается изготовить. А тут смогли. Молодцы», — рассказал эксперт.

В завершение он добавил, что впереди у ученых намечается ничуть не менее ответственная работа.

«Производство большого количества доз — отдельная, серьезная задача. Одно дело — изготовить в лаборатории в одной пробирке, и другое — производить вакцину в промышленных масштабах», — подытожил доктор биологических наук.

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