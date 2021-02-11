Эксперт объяснила, почему зарплаты курьеров бьют рекорды в России

Рынок диктует спрос, и если вовремя его поймать, то можно неплохо заработать. Профессия курьера, так нелюбимая ранее «образованными людьми с дипломом», сейчас стала одной из самых популярных в том числе ввиду отсутствия альтернативы. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Спрос на курьеров

По информации SuperJob, в декабре 2020 года в России спрос на курьеров вырос в 2,8 раза, а в январе 2021 года — уже в 4,8 раза. В Санкт-Петербурге существуют вакансии, где им готовы платить до 95 тысяч рублей в месяц. Сам же спрос в Северной столице на сотрудников доставки растет с начала пандемии коронавирусной инфекции, а найти их из-за морозов стало еще труднее.

SuperJob была составлена подборка самых дорогих вакансий февраля от транспортных и курьерских компаний, кадровых агентств, сервисов доставки. Потенциальные работодатели, как правило, предлагают сотрудникам свободный график, средства передвижения на выбор (на велосипеде, самокате, автомобиле и пешком).

Более того, зарплатный максимум курьерам предлагают даже не в столице. Так, если в Москве за доставку на собственном автомобиле готовы платить 100 тысяч рублей, то в Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске, Казани, Омске, Новосибирске, Челябинске, Самаре и Ростове-на-Дону — 110 тысяч.

В Петербурге зарплатный максимум несколько ниже, однако для отрасли непривычно высокий. Пеший курьер может получать 81–95 тысяч рублей, а курьер с личным авто — 70–75 тысяч.

Рынок диктует спрос

Как отметила Анна Бодрова, современные молодые люди, а это в основном категория 18–25 лет, отлично понимают, что зарабатывает сейчас тот, кто в тренде. Рынок диктует спрос, и если вовремя его поймать, то можно неплохо заработать. Профессия курьера, так нелюбимая ранее «образованными людьми с дипломом», сейчас стала одной из самых популярных в том числе ввиду отсутствия альтернативы — кто-то потерял работу, кто-то в доходах, кто-то более прозорливый видит в этом исключительно временный вариант поддержать на плаву семейный бюджет. К тому же общество начало менять свое представление о профессии курьера в положительную сторону, после того как попало в безоговорочную зависимость от доставок на дом.

«Вряд ли возможность зарабатывать на доставках или, скажем, на оказании косметических услуг, не требующих специального образования, — предел мечтаний молодежи. Но они значительно спокойнее относятся к амбициям, чем дети 80-90-х годов. Сомнительно, что в локальном оживлении рынка труда за счет сектора услуг будет серьезная поддержка экономике страны. Скорее это возможность для небольшого бизнеса не умереть без боя. А на вопрос о получении высшего образования как своеобразной гарантии «лучшей» жизни и более успешной карьеры и, как следствие, более прочного положения в обществе давно получен не самый позитивный ответ: для молодежи это не аксиома. Наличие высшего образования в современном российском обществе не гарантирует ровным счетом ничего», — пояснила собеседница ФАН.

К тому же, считает эксперт, нужно понимать, что тенденция эта временная и связана исключительно с пандемией. С введением ограничений в 2020 году граждане стали в 1,5–3 раза чаще делать покупки онлайн с доставкой: продукты, готовые блюда, товары первой необходимости, электроника и так далее. Кроме того, произошел серьезный отток трудовых мигрантов из Средней Азии. В Москве, например, их число снизилось на 40%.