Провокаторы с камерами: как Молдавия устроила скандал на посту миротворцев в Приднестровье

На фоне агрессивных высказываний президента Молдавии Майи Санду о присутствии российских миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Кишинев ищет повод для пересмотра своих договоренностей 30-летней давности с Москвой. Именно в этом ключе следует расценивать случай, который произошел на днях возле села Гура Быкулуй, где представители молдавских СМИ отказались подчиниться требованиям российских миротворцев, хотя не имели права снимать территорию КПП без разрешения.

О том, как молдавские журналисты оказались провокаторами с камерами, что конкретно предполагает договор 1992 года между Москвой и Кишиневом и зачем Молдавии открыто агрессивный инцидент на линии соприкосновения с Приднестровьем, рассуждает автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Случай в Гура Быкулуй

Очередной инцидент на реке Днестр произошел 9 февраля. Как сообщил молдавский румыноязычный телеканал TV8, представители миротворческой миссии в районе села Гура Быкулуй Новоаненского района на несколько часов задержали автомобиль, в котором находились сотрудники СМИ.

Авторы цикла передач Dincolo de Nistru («Днестр без границ») Виорика Тэтару и Андрей Каптаренко, пересекая КПП по мосту через реку, вели видеосъемку поста миротворцев. Эти действия запрещены, о чем свидетельствует уведомление на въезде, согласованное с Объединенной контрольной комиссией миротворческой операции (в состав которой входят также представители Молдавии).

Российские миротворцы потребовали от журналистов удалить отснятый материал, напомнив, что они не имеют права снимать контрольно-пропускной пункт без разрешения. Находившиеся в машине Тэтару и Каптаренко отказались удалять видео и фото, в результате чего были заблокированы на КПП.

В ответ на действия военных телевизионщики набрались наглости и призвали немедленно вмешаться представителей молдавской полиции, членов Объединенной контрольной комиссии. О случившемся также были уведомлены Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии и правозащитная организация Promo-Lex.

После двух часов ожидания съемочной группе разрешили покинуть миротворческий пост. Тем не менее из рядового инцидента молдавская пресса умудрилась выжать максимум дивидендов.

«Они поставили нам условие удалить видео. С точки зрения свободы прессы, мы с Андреем не можем себе этого позволить. Это означало бы встать на колени, чтобы они от нас отстали», — заявила Виорика Тэтару.

Показательное выражение, предлагаем его запомнить для дальнейшего анализа ситуации.

Дуракам закон не писан

Для того чтобы разобраться в хитросплетениях молдавско-приднестровских отношений, нужно помнить, что Кишинев уже развязывал агрессию против русскоязычных жителей правого берега Днестра, которые отказались выходить из состава СССР, а после — объявили о своей независимости в 1991 году. Только вмешательство России позволило конфликту остановиться: в июле 1992 года президент РФ Борис Ельцин, президент ПМР Игорь Смирнов и глава Молдавии Мирча Снегур подписали соглашение о перемирии и вводе российских миротворческих сил.

С этого момента и по сию пору солдаты в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), созданной на базе бывшей 14-й армии, охраняют мир и спокойствие в Приднестровье от любых посягательств. На основании Соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21.07.1992, в целях обеспечения режима безопасности в зоне конфликта учреждается Объединенная контрольная комиссия, состоящая из представителей РФ, Молдавии и ПМР.

И что самое важное — для распространения объективной информации о происходящем в Приднестровье и регулирования деятельности СМИ при Контрольной комиссии, располагающейся в Бендерах, был создан совместный пресс-центр.

Именно о скоординированной работе СМИ на основании договора 1992 года напомнили прибывшие на место инцидента в Гура Быкулуй молдавские полицейские. Они отметили, что действия миротворцев нельзя расценивать как «задержание журналистов».

«Есть договор 1992 года, согласно которому любая съемка выполняется после предварительного согласования», — сказал представитель полиции.

По логике, ведущие Dincolo de Nistru с TV8 должны были сперва получить разрешение на съемки, а уже потом приезжать в район. Было ли это сделано? Судя по поведению представителей телеканала, попытавшихся «нахрапом» отснять материал в надежде, что их не заметят миротворцы — нет. И напирать на «свободу прессы», о чем задиристо высказывалась Виорика Тэтару (в то время как существует конкретный протокол действий для сотрудников СМИ) — это не просто верх наглости, а очевидная провокация, направленная против российских миротворцев.

К слову, Тэтару и Каптаренко уже не в первый раз задерживают за инциденты на линии соприкосновения: в июле 2020 года журналисты пытались переправиться в Приднестровье на пароме. Конфликт удалось разрешить только после вызова полиции города Дубоссары, и в скором времени ситуация забылась.

Но с учетом новых событий в Кишиневе наглое поведение телевизионщиков с TV8 оказалось как нельзя кстати.

Линия на провокацию

В ушедшем 2020 году новоизбранный президент Молдавии Майя Санду отметилась важным и крайне опасным высказыванием по ситуации в Приднестровье. Одним из первых ее заявлений в качестве главы государства стало мнение о необходимости вывода российских миротворцев с территории ПМР:

«Он [формат урегулирования конфликта] должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом в дальнейшем».

Данное утверждение было расценено как сознательная провокация нового лидера. Еще больше усугубил опасения экспертов визит госпожи Санду на Украину — там, помимо обсуждения приднестровской проблематики с Владимиром Зеленским, действующий лидер Молдавии поприветствовала почетный караул в Киеве речевкой украинских националистов «Слава Украине».

Просто Майя Санду посетила Киев. Бандеровские речевки — обязательные атрибут на подобных визитах pic.twitter.com/RArl5lWZAK — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) January 12, 2021

Последовавшие за этим визитом события также не внушают оптимизма.

21 января. Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон, в котором русский язык обозначен языком межнационального общения.

2 февраля. Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата. По словам представителей ведомства, тот якобы пытался вывезти из республики 50 тыс. долларов без таможенной декларации.

9 февраля. Инцидент в Гура Быкулуй.

Как и предполагалось в начале года, Майя Санду и ее западно-ориентированное окружение выбрали четкий курс на осложнение отношений с Россией. Сейчас главным для Санду вопросом становится попытка продавить изменения в соглашении Москвы, Кишинева и Тирасполя о мирном урегулировании приднестровского конфликта, особенно в части вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

Однако для того, чтобы инициировать более резвые действия в данном направлении, Санду нужен либо большой повод для вторжения в Приднестровье, либо несколько мелких инцидентов, которые сольются в одну большую картину для демонизации России. Учитывая то, что Кишинев не обладает большими ресурсами для военных провокаций, а население Молдавии не поддержит новый локальный конфликт, остается второй путь.

И поэтому поведение молдавских журналистов — крайне наглое и тянущее на международный скандал — это не первый и далеко не последний «укол» госпожи Санду в адрес Москвы. Так что, как мы все больше убеждаемся, для действующего президента Молдавии важны не столько стабильность и мир по обоим берегам Днестра, сколько собственная карьера перспективного западного политика.