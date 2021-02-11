Изменения в Конституцию Белоруссии подготовят в 2021 году

Минск, 11 февраля. Проект резолюции проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС) предусматривает подготовку изменений в Конституцию Белоруссии.

Как сообщается в проекте документа, предусмотрено создание конституционной комиссии по подготовке изменений в главный закон республики.

«В сфере общественно-политического развития одобрить предложения по созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы», — говорится в проекте.

После принятия резолюции делегатами ВНС документ направят президенту республики Александру Лукашенко для рассмотрения.

Ранее Лукашенко заявил, что 2021 год станет решающим для страны. По его словам, за минувший год страна подверглась жесткой атаке извне.