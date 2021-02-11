Эксперты перечислили барьеры на пути интеграции России и Белоруссии

Для преодоления негативных тенденций России и Белоруссии следует сформировать элиты, способные быть сподвижниками интеграционных процессов на евразийском пространстве. Как выяснил ФАН, к такому выводу пришли эксперты в рамках международного форума «Устойчивое развитие», проходившего в Москве 10 февраля.

Участники мероприятия обсуждали доклад Центра социально-консервативной политики «О развитии евразийской интеграции — укреплении евразийского общественного диалога».

Так, по мнению представителя белорусского бизнес-сообщества Валерия Бестолкова, настроение белорусов сейчас находится в «тревожном ожидании». Люди, по его словам, боятся не увидеть по итогу Всебелорусского народного собрания, которое начало работу 11 февраля, действенного алгоритма для проведения реформ. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация может спровоцировать общественное недовольство в стране.

«Необходимо уделить должное внимание выстраиванию горизонтальных связей. Важно сформировать элиты, способные быть сподвижниками интеграционных процессов, — сказал Бестолков. — Наша задача сегодня — построение современной общественной платформы, способной выстраивать связи с Россией, осуществлять обмен мнениями».

Он также отметил, что важно сохранить сильные интеграционные связи, повернуть лицо к России как к главному экономическому и стратегическому партнеру Белоруссии.

«Основной товарооборот Белоруссии — с Российской Федерацией, Россия, в свою очередь, потребляет много белорусского экспорта, и мы не хотим терять это достижение в сфере экономики и общественных связей», — заявил Валерий Бестолков.

Глава правления белорусского общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков заметил, что для достижения общественного компромисса следует учесть предложения, которые должны быть выработаны в ходе широкого общественного диалога.

По его словам, для этого надо сделать ряд шагов: дать жизнь многопартийной системе, восстановить институт парламентаризма, допустить партии в Национальное собрание (сейчас в Белоруссии в парламент проходят только одномандатники. — Прим. ФАН), через это добиться народного согласия внутри страны. Кроме того, помимо парламентаризма необходимо выстроить равновесие между ветвями власти: судебной, парламентской и исполнительной (президентской).

Леоненков считает, что единственный вариант преодоления раскола — широкий общественный компромисс в стране. Именно эти процессы могут поспособствовать интеграционным процессам между двумя государствами.

Координатор общественного проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев подчеркнул, что в данном случае деловое сообщество Белоруссии выступает как голос гражданского общества республики, ибо невозможно говорить об экономике не касаясь политики.

По словам аналитика Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Болкунца, белорусское общество сегодня переживает переоценку ценностей. Так, идеи интеграции все чаще воспринимаются негативно, добавил он. По его словам, выросло поколение граждан, не помнящих Советского Союза, и нужно вырабатывать новые формы для интеграционных процессов.

Глава консалтингового агентства GR-group, член экспертного совета партии «Единая Россия» Андрей Громов, в свою очередь, рассказал о начинающихся позитивных изменениях в реализации государственной политики по созданию прочных и современных институтов интеграции. Как заметил эксперт, общие ценности, единая историческая память, высокая экономическая взаимосвязанность позволяют говорить о том, что в ближайшие десять лет России нужно действовать более активно. По его мнению, необходимо преодолеть надуманные барьеры и предоставить возможность более глубокой интеграции.

«Ряд наших стратегических партнеров нуждается в поддержке. Мы имеем все возможности для организации такой работы, развития горизонтальных связей и формирования общественного консенсуса», — сказал Громов.

По мнению ответственного по направлению здравоохранение рабочей группы высшего совета «Единой России» — группы «Устойчивое развитие» Евгения Чеканова, на постсоветском пространстве следует также учитывать накопленный опыт сотрудничества по социальным, научным и образовательным проектам.

Напомним, в четверг, 11 февраля, в Минске началось Всебелорусское народное собрание. Почти 3 тыс. участников форума рассмотрят основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года. Президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает того факта, что на народном собрании будут обсуждаться проекты изменения Конституции.

В свою очередь эксперты отметили, что белорусское общество как раз ожидает понятного алгоритма проведения конституционной реформы не на словах, а на деле. Только этот шаг позволит максимально безболезненно для Белоруссии разрешить кризис доверия.