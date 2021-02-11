Актриса Вуличенко вышла в свет в пальто с мехом на воротнике, подоле и рукавах

Москва, 11 февраля. Российская актриса Екатерина Вуличенко во время зимней прогулки сфотографировала себя в необычном пальто. Мех на изделии расположен не только на воротнике, но и на подоле и карманах.

«Знаете, что я себе запретила? Откладывать красивые вещи на потом! Ну жива во мне эта привычка советского детства, все лучшее повесить в шкаф и оставить для особого случая, а случай этот наступает примерно никогда… Из скольких отложенных «на выход» вещей я безнадежно выросла в детстве, не надев их ни разу… Так что сейчас надеваю все лучшее сразу и настроение сразу», — выразила свои мысли актриса у себя в Instagram.

Вуличенко также призналась, что в последнее время все чаще отдает предпочтение серому цвету.

Необычный наряд актрисы не обошел стороной и фэшн-эксперт Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин. Он разделил ее восхищение предметом гардероба, указав, что и сам с удовольствием надел бы нечто подобное.

«Пальто интересного дизайна: сочетание клетки с разными меховыми фактурами. Я бы и свой гардероб пополнил подобной вещицей, с удовольствием. Красиво смотрятся также рыжие волосы актрисы на сером фоне, это классика. Прекрасный повседневный образ», — написал Никулин.

Стилист Сергей Никулин — высококвалифицированный модельер. Он окончил факультет дизайна костюма в МХПИ. Его образы часто становятся украшениями для важных мероприятий и актуальных фотосессий. Работы автора часто экспонируются на тематических выставках. Так, например, в минувшем году на выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе лоты Никулина были отмечены восторженной критикой.

Ранее стилист отмечал исключительный вкус другой российской актрисы — Лизы Арзамасовой.