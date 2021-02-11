Охрана крупнейших нефтяных объектов ПНС Ливии приостановила экспорт сырья

Триполи, 11 февраля. Служба охраны нефтяных объектов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявила о приостановке экспорта нефти с 11 февраля, сообщает канал Libya 24 TV.

Отгрузка «черного золота» прекратится в крупнейших портах североафриканского государства — Ас-Сидре, Рас-Лануфе и Эль-Буйраке. Поводом послужила задержка заработной платы сотрудникам, обеспечивающим безопасность на этих важных инфраструктурных объектах.

Работники экспортных нефтеналивных терминалов Ливии возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на начальника службы охраны бригадного генерала Али Диба. Военного чиновника обвиняют в расовой дискриминации и неподобающем отношении к сотрудникам из разных регионов страны.

Напомним, экспорт энергоресурсов в североафриканском государстве был возобновлен после подписания 18 сентября 2020 года соответствующего соглашения между командующим ЛНА Халифой Хафтаром и замглавы ПНС Ахмедом Майтыгом. Также договоренности предусматривали создание специальной совместной комиссии, главной задачей которой является контроль над справедливым распределением доходов от реализации природных богатств.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала о забастовке охранников на ливийских нефтяных объектах, спровоцированной задолженностями по заработной плате.