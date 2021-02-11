Историк рассказал, способна ли Россия усилить влияние в латиноамериканских странах

Санкт-Петербург, 11 февраля. Жива ли политика «доброго соседа» на территории Латинской Америки, где заканчивается американское могущество и наступает антиамериканизм и способна ли Россия усилить свое влияние в латиноамериканских странах, рассказал профессор кафедры американских исследований СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Не только Венесуэле, но и всему миру американцы внушают, что они являются эталоном демократии. По их мнению, все должны стремиться к этому эталону. Они вынуждают это делать даже тех, кто этого не придерживается. Россия претендует на роль великой державы, имея на это юридическое право как постоянный член Совета Безопасности и ядерная держава. Однако соревноваться в могуществе нам довольно сложно», — объяснил он, подчеркнув, что РФ не имеет высокого статуса, который был у СССР.

В связи с этим специалист отметил, что американцы имеют больше опоры во многих странах, в первую очередь среди элит латиноамериканских государств. Однако там также сильны антиамериканские настроения.

«Так, в Эквадоре по результатам выборов левоцентристские кандидаты вышли во второй тур. Это говорит о том, что американцам не так просто. В целом на уровне общественного сознания во многих странах Латинской Америки США теряют свое влияние, особенно среди интеллигенции», — сообщил Хейфец.

Он добавил, что страны левого поворота можно отнести к государствам с довольно сильным антиамериканизмом. Однако важно иметь в виду, что внешнеполитическая составляющая США не является ведущим фактором во внутренних процессах Латинской Америки, поэтому они несильно влияют на электоральные предпочтения латиноамериканцев. Латинская Америка начала закупать российскую вакцину, что является признаком того, что США не всем там управляют, подчеркнул эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российский препарат от коронавируса «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире на сегодняшний день. Заявление он сделал в ходе еженедельного совещания по вопросам здравоохранения.