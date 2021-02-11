Зеленский вместе с послами G7 прибыл в Донбасс

Донецк, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс вместе с послами "Большой семерки". Информацию об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Зеленский и послы G7 во время поездки ознакомятся с ситуацией на передовой и планируют провести встречу с военными, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил.

Украинский политолог Александр Семченко ранее отмечал провальный политический курс главы Украины. Большинство украинцев (76,5%) уверены, что под руководством Владимира Зеленского страна движется не в том направлении. Идею роспуска Верховной рады и проведения досрочного голосования поддерживают 59,5% населения.