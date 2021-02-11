Биолог подсказал, как правильно выбрать для себя медицинскую маску

При ношении медицинской маски необходимо учитывать, как долго предстоит ее использовать. Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам эксперта, все больше людей используют средства индивидуальной защиты в повседневной жизни. Однако есть определенные детали, которые никогда не будет лишним освежить в памяти.

«Маски работают, когда их используют все люди. Сейчас вроде бы все больше граждан проявляют сознательность. Данные средства в основном действуют «на выход». Это значит, что они защищают других людей от вас. Мы же зачастую сами не знаем, являемся ли носителями инфекции. Кашляем, разговариваем. Как раз средствами индивидуальной защиты и притормаживается попадание вируса в окружающее пространство. Таким образом снижаются доза и риск заражения других людей», — сообщил Аграновский.

Биолог напомнил основные правила, на которые стоит обратить внимание.

«Если маска двуцветная, синего и белого, то цветной стороной нужно носить наружу. Мне попадался на глаза еще и другой вариант исполнения. Такие маски окрашены в синий и зеленый тона. Их нужно носить наружу более глянцевой стороной», — подсказал специалист.

Алексей Аграновский также обозначил, как долго можно носить одноразовое средство защиты.

«Около двух часов. Дольше носить не стоит. Кроме того, важно прислушиваться к ощущениям. Если маска у вас измялась, намокла, то, конечно, пора взять другую», — сказал собеседник ФАН.

Он добавил, что многоразовые маски тоже можно использовать. После ношения их можно стирать или гладить утюгом. Более того, при необходимости длительного ношения они могут быть предпочтительнее.

«Согласитесь, одно дело, когда человек выходит из дома пару раз в день, купить что-нибудь в магазине. Когда же речь идет о работнике магазина, которому приходится весь день проводить в этой маске, то ему нужно подбирать для себя ту, в которой более комфортно», — резюмировал эксперт.

В завершение он подчеркнул, что использование, например, воротника собственной водолазки вместо средства индивидуальной защиты абсолютно бесполезно.

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