Юнармейцы сняли исторический фильм о подвиге партизан Великой Отечественной

Вкладу партизан в победу над фашистской Германией посвятили историческую короткометражку участники движения «Юнармия». Создатели фильма предлагают отправиться в виртуальную экскурсию по музею партизанского движения.

Повествование в фильме ведется от лица юнармейца, изучающего экспозицию музея, где, помимо экспонатов, перед молодым человеком предстают герои-партизаны, рассказывающие о своей борьбе с врагом. По мнению юнармейца Егора Шихарева, рассказы по-другому заставляют взглянуть на подвиг этих людей, многие из которых отдали свои жизни в боях с немецкими оккупантами.

«Больше всего меня поразило то, что многие из них были детьми, не старше меня. И, несмотря на это, они отчаянно сражались с врагом, рискуя своими жизнями. При этом каждый седьмой партизан погибал на войне. Я задумался, а смог бы я так?» — поделился своими впечатлениями Егор Шихарев, чей голос звучит в фильме за кадром.

Короткометражный фильм о подвиге партизан — это уже вторая работа, представленная юнармейцами и снятая в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который главный штаб «Юнармии» проводит совместно с издательством «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти — 1418 шагов к Победе».

Ранее юнармейцы показали фильм о подвиге защитников Брестской крепости. Всего в рамках проекта будет создано восемь короткометражек. Как считает начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, такие фильмы помогают молодым людям понять историю своей страны.

«Такие виртуальные экскурсии знакомят подрастающее поколение с подвигом народа. Не все могут посетить комплекс, который располагается в Подмосковье. Кто-то находится за сотни километров от него, может быть, даже в другой стране. Посмотрев ролик, он увидит экспонаты, которые представлены в музее, узнает какие-то ценные факты. И очень хорошо, если свои впечатления человек выразит, написав рассказ, стихотворение, или создав иллюстрацию, а потом пришлет свое произведение на конкурс», — утверждает Никита Нагорный.

Темы, затронутые в фильмах юнармейцев, станут основой для будущих литературных произведений и иллюстраций Всероссийского литературного конкурса «Два капитана». В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 15 марта зайти на сайт издательства «Детская литература» ( www.detlit.ru ), перейти в раздел под названием «Два капитана», заполнить анкету участника и загрузить свою работу. Главное — успеть это сделать. Специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». Будут победители, которых выберут читатели на сайте путем голосования.

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей опубликуют на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».