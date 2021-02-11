Запрет российских вакцин на Украине назвали психологическими проблемами

Москва, 11 февраля. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал запрет на регистрацию на Украине российских вакцин против COVID-19 психологическими проблемами.

По его словам, Украина является государством, которое пропитано комплексами и национализмом. Он добавил, что украинская сторона принимает это за патриотизм и ксенофобию.

«Соответственно, власть на Украине пуще огня боится продемонстрировать какую-то слабость перед лицом России», — подчеркнул Затулин.

Парламентарий отметил, что такая практика Киева встречалась и раньше.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что президент страны Владимир Зеленский готов привиться от коронавирусной инфекции, чтобы повысить доверие населения к вакцинации.