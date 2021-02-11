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Запрет российских вакцин на Украине назвали психологическими проблемами

Запрет российских вакцин на Украине назвали психологическими проблемами

Москва, 11 февраля. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал запрет на регистрацию на Украине российских вакцин против COVID-19 психологическими проблемами.

По его словам, Украина является государством, которое пропитано комплексами и национализмом. Он добавил, что украинская сторона принимает это за патриотизм и ксенофобию.

«Соответственно, власть на Украине пуще огня боится продемонстрировать какую-то слабость перед лицом России», — подчеркнул Затулин.

Парламентарий отметил, что такая практика Киева встречалась и раньше.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что президент страны Владимир Зеленский готов привиться от коронавирусной инфекции, чтобы повысить доверие населения к вакцинации.

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