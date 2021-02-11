Хаматову возмутила критика сериала «Зулейха открывает глаза»

Москва, 11 февраля. Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», возмутилась его критикой. Артистка объяснила, почему у зрителей возникли претензии к проекту.

Хаматова отметила, что сама видела некоторые проблемы «Зулейхи». По этой причине актриса приняла критику, но лишь ту, которую она считает настоящей.

«Вообще, я нормально отнеслась к критике. Ну она была какая-то бестолковая. <...> Та [критика], которая полыхала вокруг, была настолько глупа, что ее даже обсуждать смешно», — сказала артистка в интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

Чулпан Хаматова заранее знала, что после выхода «Зулейхи» найдутся те, кому проект не понравится. По мнению актрисы, зрители привыкли к развлекательному формату и разучились смотреть сериалы, в которых есть серьезные мысли.

Сериал «Зулейха открывает глаза», ставший экранизацией одноименного романа Гузель Яхиной, вышел на экраны в 2020 году. Он попал в топ-10 лучших отечественных сериалов прошлого года. При этом зрители говорили, что в «Зулейхе» мало интересных поворотов сюжета. Хаматову же обвиняли в незнании татарского языка и «очернении» родной культуры.