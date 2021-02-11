Сатановский объяснил, чем обернется отказ США выстраивать равные отношения с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о катастрофических последствиях противостояния США и Китая и призвал Вашингтон уважать суверенитет республики. Китайский лидер уверен, что сотрудничество может принести значительную пользу двум странам и всему миру. Политолог Евгений Сатановский, комментируя ФАН заявление Си Цзиньпина, усомнился в готовности США выстраивать паритетные отношения с другими странами, в том числе с Китаем.

Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил уверенность, что сотрудничество между Китаем и Штатами пойдет на пользу двум сторонам, а борьба навредит обеим.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру. Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», — отметил председатель КНР.

Он подчеркнул, что обе стороны должны прилагать усилия, двигаться навстречу друг другу и содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений. Цзиньпин также призвал Вашингтон уважать ключевые интересы КНР, в том числе в вопросах Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга.

«Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном, — это внутренние дела Китая, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью страны», — добавил он.

Евгений Сатановский рассказал, могут ли Китай и США разделить главенствующую роль в мире. Политолог подчеркнул, что доминирование одного государства на мировой арене не может длиться долго.

«На какое-то короткое время может быть один доминирующий государственный субъект, но это достаточно быстро, как мы видим на нашем примере, сменяется в рамках конкуренции. На сегодняшний день, раз мы отказались от роли сверхдержавы, появился Китай. Пекин не стремится быть единственным лидером, его это совершенно не интересует. Но к чему он точно стремится, так это к тому, чтобы его интересы не затрагивались и на них никто не покушался», — объяснил эксперт.

По его словам, появление нескольких центров мировой политики способно обеспечить стабильность в мире.

«Американцы показали, что один доминирующий центр не годится ни на что: он непрерывно пытается что-то диктовать, всех использовать. Никакой справедливости здесь нет и, видимо, не предполагалось. Они провалили эту роль», — добавил политолог.

Между тем Сатановский уверен, что США не готовы выстраивать с Китаем равные отношения, как и с любой другой страной. Он подчеркнул, что Америка зациклена на доминировании.

«Штаты не готовы ни с кем выстраивать отношения на уровне паритета, в том числе с Китаем. Точно так же, как они и с нами не были готовы выстраивать их на уровне паритета. Все, что по этому поводу говорилось и делалось, было вынужденно, исключительно под нашим давлением и закончилось благодаря нашей же глупости. Никто не заставлял нас во главу страны ставить Горбачева или Ельцина. Это было суверенное решение Советского Союза, а потом и Российской Федерации, результаты которого мы еще до конца не вычерпали и черпать их будем еще долго, если, конечно, останемся на карте», — заключил эксперт.

Ранее Сатановский назвал текущую политику США причиной неизбежности ядерной войны.