В США будут преследовать пассажиров иностранных авиакомпаний без масок

Департамент безопасности США разослал всем странам, совершающим рейсы в Америку, директиву по новым требованиям к безопасности, связанным с распространением COVID-19. Согласно этим требованиям, пассажиры, не выполняющие их, не будут допущены в страну или станут предметом расследования правоохранительных органов Соединенных Штатов.

Согласно новым требованиям в соответствии с указом главы США от 21 января 2021 года (то есть на следующий день после инаугурации нового президента), ношение масок обязательно для всех, кто воспользовался воздушным транспортом либо работает на нем. Средство защиты должно находиться на лице постоянно — в самолете, аэропорту, во время посадки и высадки.

Допускается нахождение без масок только в исключительных случаях, которые прописаны в директиве:

1. При необходимости временно снять маску для проверки личности.

2. Во время еды, питья или приема пероральных лекарств в течение коротких периодов. Длительные периоды снятия маски не допускаются для еды или питья; маску необходимо носить между укусами и глотками.

3. При общении с глухим или слабослышащим человеком, когда способность видеть рот необходима для общения.

4. При необходимости применения кислородных масок, в случае внештатной ситуации на борту.

5. При потере человеком сознания (по причинам, отличным от сна), если он является недееспособным.



Также освобождаются от обязательного ношения маски дети до двух лет и пассажиры с ограниченными возможностями, для которых ношение маски опасно для жизни. Категории этих людей можно увидеть в законе Штатов «О гражданах США с ограниченными возможностями».

Все авиакомпании, которые собираются совершать рейсы в США, должны немедленно уведомить Департамент безопасности о том, что ознакомлены с директивой. Наиболее интересной является та часть документа, где говорится об угрозах отказавшимся надевать маски. Экипажу воздушного судна предписывается высадить человека. Если это уже невозможно, то необходимо заставить нарушителя надеть средство защиты и в обязательном порядке следовать процедурам отчетности об инцидентах в соответствии с принятой TSA программой безопасности, то есть сообщить в соответствующие органы Штатов номер и дату рейса, данные нарушителя и его контактную информацию, номер пассажирского места на рейсе, имена с контактами всех членов экипажа и причину отказа носить маску. Страна — оплот демократии грозит почти уголовным преследованием всех, кто нарушит директиву.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Международная организация гражданской авиации на этот год запланировала несколько проверок по странам на предмет контроля авиационной безопасности. Россия — одна из немногих не попавших в этот список, так как к нашей стране вопросов по контролю безопасности нет.