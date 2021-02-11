Гном Гномыч занял первое место в турнире по фигурному катанию

Москва, 11 февраля. Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга — светская львица Яна Рудковская вместе более 12 лет. Бизнесвумен любит вспоминать время, когда влюбленные только познакомились. Дату знакомства они отмечают ежегодно.

У Плющенко-Рудковских подрастает сын Александр, которого близкие привыкли называть не иначе, как Гном Гномыч. В последние несколько лет мальчик попадает на обложки журналов чаще, чем его родители. В своих спортивных предпочтениях он во многом обязан отцу. Евгений сам тренирует сына, о чем пишет Teleprogramma.pro.