Гном Гномыч занял первое место в турнире по фигурному катанию

Москва, 11 февраля. Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга — светская львица Яна Рудковская вместе более 12 лет. Бизнесвумен любит вспоминать время, когда влюбленные только познакомились. Дату знакомства они отмечают ежегодно.
У Плющенко-Рудковских подрастает сын Александр, которого близкие привыкли называть не иначе, как Гном Гномыч. В последние несколько лет мальчик попадает на обложки журналов чаще, чем его родители. В своих спортивных предпочтениях он во многом обязан отцу. Евгений сам тренирует сына, о чем пишет Teleprogramma.pro.
«Выиграл вчера турнир «Февральские узоры» по 1 юношескому разряду! Был самым младшим среди участников. Давно не соревновался, почувствовал адреналин и дух соревнований! Следующий старт — через десять дней! Спасибо моим тренерам за подготовку!» — пишет восьмилетний Саша Плющенко
В 2020 году Евгений Плющенко снова стал отцом. Сына Арсения выносила суррогатная мать. Яна Рудковская заявляет, что это еще не конец и в планах у звездной пары еще и дочь.