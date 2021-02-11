Гном Гномыч признан вменяемым

Москва, 11 февраля. Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, был признан психологической экспертизой вменяемым.

В рамках уголовного дела о клевете была произведена экспертиза, которая должна была выявить или опровергнуть наличие у Гном Гномыча синдрома Аспергера. Об этом заболевании говорилось в одном из материалов издания «СтарХит». Авторы статьи написали, что сын Рудковской страдает от проблем с ментальным здоровьем, после чего продюсер обратилась в суд.

Адвокат семьи Рудковской и Плющенко Александр Добровинский рассказал журналистам о результатах экспертизы и заявил, что все написанное о сыне знаменитостей является ложью, опубликованной с целью нанесения вреда его родителям.

Яна Рудковская в своем Instagram ранее назвала скандальную статью «заказом» ее злопыхателей. Продюсер намерена раскрыть личность автора публикации и разузнать, кто таким образом хотел свести с ней счеты.