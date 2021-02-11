СК сделал заявление о «подмене» мертвых детей на кукол в ставропольском роддоме

Ставрополь, 11 февраля. Следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью ведут проверку после резонансной истории с подменой мертвых новорожденных детей в перинатальном центре.

О якобы подмене младенцев правоохранителям сообщил отец «умерших» малышей. Однако при проверке выяснилось, что дети даже не появились на свет. Всю историю с рождением и смертью мальчиков их псевдомать просто выдумала. Она уже созналась в этом. Кроме того, ложь женщины подтвердилась при ее медицинском освидетельствовании.

Накануне в Сети появился ролик, на котором мужчина по имени Дауд Д. рассказывает о том, что его жена родила в Ставропольском перинатальном центре двух мальчиков, но они умерли, а вместо тел для похорон родителям якобы отдали двух кукол. Подмену отец обнаружил уже на кладбище.