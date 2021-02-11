Лжероженица из Дагестана созналась в обмане с мертвыми детьми

Ставрополь, 11 февраля. Супруга Дауда Даудова, оказавшаяся в центре скандала с жуткой историей о подмене детей в ставропольском роддоме, созналась в обмане.

По словам женщины, она никого не рожала. Просто ее муж очень хотел детей, и она девять месяцев имитировала беременность, а потом придумала историю о гибели новорожденных мальчиков.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Дауд рассказывает о том, что его жена родила в Ставропольском перинатальном центре двух мальчиков, но они умерли, а вместо тел для похорон родителям отдали кукол.

По данному факту была начата проверка. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что вся эта история выдумана.

«Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка», — уточнил он.

Владимиров подчеркнул, что теперь в случившемся должны разбираться члены семьи и правоохранительные органы.