Перед домашним арестом Шевченко встречалась с датским дипломатом... или разведчиком?

Анастасия Шевченко — с марта 2018 года член федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), которая признана в РФ нежелательной. 8 февраля 2021 года она выступила с последним словом в Октябрьском суде Ростова-на-Дону. Уже 18 февраля ей будет оглашен приговор. Прокурор просит дать ей пять лет лишения свободы по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной»). С самого начала процесса за этой историей следит эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, колумнист ФАН Вадим Манукян. Он выпустил по этому процессу уже несколько материалов, которые доказывают, что «Открытая Россия» не является самостоятельным российским объединением, а ее члены получают ежемесячное вознаграждение за свою работу в западных фондах. В том числе была обнаружена взаимосвязь Шевченко и Ходорковского. В своей новой колонке Манукян раскрывает факт встречи Анастасии Шевченко с датским дипломатом, в отношении которого есть все основания полагать, что он является сотрудником разведки этой страны.

Завершается процесс по уголовному делу в отношении Анастасии Шевченко. Нам не дано предугадать, какое решение примет суд в отношении ее судьбы. Возможно, ее оправдают или же она отработает несколько сотен часов обязательных работ, но не исключено, что она получит и реальный срок. В оппозиционной среде разгоняют тему о том, что Шевченко ни в чем не виновата, просто ходила на митинги и встречи, как вдруг словно гром среди ясного неба уголовное дело, и светит ей пять лет. Мы уже выяснили, что эстонское и французское подразделения фонда European Choice на регулярной основе выплачивали членам «Открытой России» зарплаты. В том числе получала ее и Анастасия Шевченко. Это было установлено и в рамках судебных заседаний, на которых я присутствовал. Сама Анастасия Шевченко проходила обучение в Школе политологии Совета Европы 2017, окончила курс «Американский федерализм и государственная политика США», который проходил 12–19 мая 2018 года в Штатах. Также в 2018 году она успела побывать на конференциях «Открытой России» в Вильнюсе (Литва) 25-26 марта и в Праге (Чехия) 23-25 ноября, а также была приглашена на званый ужин Михаила Ходорковского и побывала с рабочей поездкой в Швеции. В это время за плечами Шевченко было уже две административки и осуществлялся сбор информации о ее контактах и связях.

Совсем недавно RT опубликовал любопытное видео 2012 года, предоставленное им в ФСБ, на котором исполнительный директор ФБК (признан иноагентом) Владимир Ашурков просит денег на свою деятельность, призванную помочь Западу стать немного ближе к российским активам путем дискредитации российских чиновников и крупного бизнеса. На видео с Ашурковым фигурирует британский дипломат, который может иметь отношение к разведке MI6.

А теперь вернемся к Анастасии Шевченко. Я получил любопытный инсайд от доверенного источника, который наглядно показывает, что к ней вполне могли быть обоснованные вопросы со стороны силовиков и что не случайно на нее они обратили столь пристальное внимание. За три месяца до своего ареста, а именно 7 октября 2018 года Шевченко встречалась с датским дипломатом Якобом (Даниэлем Рострупом) Холдтом. Его каким-то удивительным ветром из Москвы занесло в Ростов-на-Дону, в котором у него нет никакой дипломатической работы. Холдт и известная оппозиционерка прогуливались по улице Пушкинской (излюбленное место для прогулок ростовчан) и очень бодро беседовали. В руках у Якоба были пакет и кружка кофе. Можем ли мы предположить, что в гости к члену федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia Якоб Холдт наведался неслучайно? Настя — яркая оппозиционерка, довольно быстро поднялась по карьерной лестнице в «Открытой России», регулярно бывала за рубежом.

Чем не цель для датской Forsvarets Efterretningstjeneste (Служба внешней разведки Дании)? Вопрос закономерный? А может, с датским представителем дело уже зашло совсем далеко? Могла это быть вербовка или же это уже была встреча разведчика и агента? Можем мы поставить такой вопрос и усомниться в искренности Шевченко, которая говорит, что ничего плохого не делала, а только ходила по митингам и круглым столам? Эта встреча с датчанином была митингом или круглым столом? Так давайте же этот вопрос поставим, а ответ каждый найдет для себя сам. В конце концов, ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной») и ее максимальные санкции звучат предпочтительнее максимальных сроков по статье 275 УК РФ («Государственная измена»)? Не правда ли?

Когда в следующий раз вы услышите от оппозиции, что их политиков просто так таскают по судам, просто вспомните встречи с дипломатами (разведкой?) Ашуркова и Шевченко.