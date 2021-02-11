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Экономика

В России заработает новая цифровая платформа для помощи бизнесменам

В России заработает новая цифровая платформа для помощи бизнесменам

До конца 2021 года в России должна заработать новая цифровая платформа для помощи предпринимателям. Там будет вся необходимая информация о налогах, субсидиях, площадках сбыта, различных услугах. При этом уже сейчас успешно функционирует портал «Мой бизнес», где вся эта информация есть.

Своими соображениями о том, зачем нужно создавать новую площадку, необходимо ли торопиться в этом вопросе и какую работу лучше предварительно сделать, с ФАН поделились парламентарии и эксперты.

Новое — это плохо изученное старое

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, портал «Мой бизнес — неплохой инструмент для предпринимательства.

«Разумеется, предпринимателям нужно помогать. Особенно сейчас, в это непростое для них время, когда из-за пандемии потеря юрлиц на отечественном рынке была огромной. Цифровые платформы — большое подспорье с точки рения доведения нужной информации и облегчения бизнесу операционных процедур», — высказал точку зрения собеседник ФАН.

При этом он уточнил, что необходимо в постоянном режиме совершенствовать работу уже существующей платформы.

В России заработает новая цифровая платформа для помощи бизнесменам

Сенатор отметил, что на площадке Совета Федерации идет постоянный мониторинг ситуации с малым и средним бизнесом, вносятся предложения по его поддержке.

«Разумеется, появление новой платформы также даст возможность бизнесу быстрее восстановиться после пандемии», — сказал Долгов.

По его словам, сенаторы возьмут на контроль ситуацию с господдержкой предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии — общепита, туризма, культуры.

Одновременно правительство по поручению главы государства совместно с бизнес-сообществом прорабатывает адресные меры поддержки. Об этом вчера, выступая в Госдуме, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, малый бизнес в России не до конца восстановился после кризиса, вызванного пандемией.

Об этом же в интервью ФАН заявил и первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он считает также, что прежде, чем запускать новую платформу, необходимо более тщательно обсудить уровень затрат на нее и в целом услышать мнения по теме от представителей бизнеса.

«Считаю, что вопрос дискуссионный, так как необходимо с наименьшими затратами денег получать большие результаты», — объяснил депутат.

Как все хотят обустроить

Цифровая платформа создается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Новая цифровая экосистема предполагает объединение на ее базе всех источников информации о производственных и сбытовых площадках, мерах поддержки, услугах и сервисах для бизнесменов. Кроме того, сервис должен помочь предпринимателям лучше и быстрее разобраться в требованиях контрольно-надзорных органов, изменениях в законодательстве, актуальных мерах адресной поддержки конкретных видов бизнеса.

Платформа даст возможность решить текущие проблемы, о которых часто говорят сами предприниматели: недостаточность информации по действующим мерам поддержки, необходимость отдельно регистрироваться на разных ресурсах и собирать новый пакет документов при каждом обращении. Единая система также позволит оптимизировать сроки рассмотрения обращений.

В России заработает новая цифровая платформа для помощи бизнесменам

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется создать комплексную систему с новыми финансовыми и налоговыми инструментами поддержки, модернизировать действующую инфраструктуру. Среди мероприятий — создание реестра получателей поддержки, снижение ставок по программе льготного кредитования, переход на систему быстрых платежей, создание комплексной поддержки экспорта и другие. Отдельным направлением станет поддержка самозанятых граждан, в том числе посредством нового режима налогообложения.

Платформа будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой в части единого реестра малых и средних предпринимателей.

К системе уже подключились несколько банков, образовательных платформ и электронных торговых площадок.

Санкции как двигатель российской экономики

В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций — или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет. Если в целом по стране количество компаний по итогам 2020 года сократилось на десятую часть, то в отдельных регионах убыль бизнеса оказалась более существенной.

Например, в Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, в Тульской области — на 15,2%, в Кабардино-Балкарии — на 14,92%, в Москве — на 14,91%, в Белгородской области — на 10,9%.

В России заработает новая цифровая платформа для помощи бизнесменам

Не слишком оптимистично, учитывая такие показатели, смотрит на происходящее профессор РАНХиГС при президенте РФ, почетный адвокат РФ Александр Костанянц. Он считает, что пока в России плохо решен вопрос поддержки малого предпринимательства, среднего бизнеса.

«Сейчас те инструменты для поддержки предпринимательства, которые у нас есть, мы реализуем не в полной мере. Есть множество проблем, в частности, отсутствие низкопроцентного кредитования и достойной рассрочки для развития бизнеса», — объяснил эксперт в комментарии ФАН.

По его словам, первое, чем необходимо заниматься сегодня — развитием национальной продукции, потому что Россия объективно находится в изолированном положении в области инвестиций и оборотных средств для развития той или иной предпринимательской экономической деятельности.

«Я считаю, что сегодня надо активно укреплять и активизировать понятие защитительной позиции объекта предпринимательской деятельности с точки зрения патентной деятельности», — заключил Костанянц.

Он подчеркнул, что это позволит укрепить экономику и не ждать послаблений со стороны Запада.

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