В России заработает новая цифровая платформа для помощи бизнесменам

До конца 2021 года в России должна заработать новая цифровая платформа для помощи предпринимателям. Там будет вся необходимая информация о налогах, субсидиях, площадках сбыта, различных услугах. При этом уже сейчас успешно функционирует портал «Мой бизнес», где вся эта информация есть.

Своими соображениями о том, зачем нужно создавать новую площадку, необходимо ли торопиться в этом вопросе и какую работу лучше предварительно сделать, с ФАН поделились парламентарии и эксперты.

Новое — это плохо изученное старое

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, портал «Мой бизнес — неплохой инструмент для предпринимательства.

«Разумеется, предпринимателям нужно помогать. Особенно сейчас, в это непростое для них время, когда из-за пандемии потеря юрлиц на отечественном рынке была огромной. Цифровые платформы — большое подспорье с точки рения доведения нужной информации и облегчения бизнесу операционных процедур», — высказал точку зрения собеседник ФАН.

При этом он уточнил, что необходимо в постоянном режиме совершенствовать работу уже существующей платформы.

Сенатор отметил, что на площадке Совета Федерации идет постоянный мониторинг ситуации с малым и средним бизнесом, вносятся предложения по его поддержке.

«Разумеется, появление новой платформы также даст возможность бизнесу быстрее восстановиться после пандемии», — сказал Долгов.

По его словам, сенаторы возьмут на контроль ситуацию с господдержкой предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии — общепита, туризма, культуры.

Одновременно правительство по поручению главы государства совместно с бизнес-сообществом прорабатывает адресные меры поддержки. Об этом вчера, выступая в Госдуме, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, малый бизнес в России не до конца восстановился после кризиса, вызванного пандемией.

Об этом же в интервью ФАН заявил и первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он считает также, что прежде, чем запускать новую платформу, необходимо более тщательно обсудить уровень затрат на нее и в целом услышать мнения по теме от представителей бизнеса.

«Считаю, что вопрос дискуссионный, так как необходимо с наименьшими затратами денег получать большие результаты», — объяснил депутат.

Как все хотят обустроить

Цифровая платформа создается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Новая цифровая экосистема предполагает объединение на ее базе всех источников информации о производственных и сбытовых площадках, мерах поддержки, услугах и сервисах для бизнесменов. Кроме того, сервис должен помочь предпринимателям лучше и быстрее разобраться в требованиях контрольно-надзорных органов, изменениях в законодательстве, актуальных мерах адресной поддержки конкретных видов бизнеса.

Платформа даст возможность решить текущие проблемы, о которых часто говорят сами предприниматели: недостаточность информации по действующим мерам поддержки, необходимость отдельно регистрироваться на разных ресурсах и собирать новый пакет документов при каждом обращении. Единая система также позволит оптимизировать сроки рассмотрения обращений.

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется создать комплексную систему с новыми финансовыми и налоговыми инструментами поддержки, модернизировать действующую инфраструктуру. Среди мероприятий — создание реестра получателей поддержки, снижение ставок по программе льготного кредитования, переход на систему быстрых платежей, создание комплексной поддержки экспорта и другие. Отдельным направлением станет поддержка самозанятых граждан, в том числе посредством нового режима налогообложения.

Платформа будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой в части единого реестра малых и средних предпринимателей.

К системе уже подключились несколько банков, образовательных платформ и электронных торговых площадок.

Санкции как двигатель российской экономики

В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций — или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет. Если в целом по стране количество компаний по итогам 2020 года сократилось на десятую часть, то в отдельных регионах убыль бизнеса оказалась более существенной.

Например, в Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, в Тульской области — на 15,2%, в Кабардино-Балкарии — на 14,92%, в Москве — на 14,91%, в Белгородской области — на 10,9%.

Не слишком оптимистично, учитывая такие показатели, смотрит на происходящее профессор РАНХиГС при президенте РФ, почетный адвокат РФ Александр Костанянц. Он считает, что пока в России плохо решен вопрос поддержки малого предпринимательства, среднего бизнеса.

«Сейчас те инструменты для поддержки предпринимательства, которые у нас есть, мы реализуем не в полной мере. Есть множество проблем, в частности, отсутствие низкопроцентного кредитования и достойной рассрочки для развития бизнеса», — объяснил эксперт в комментарии ФАН.

По его словам, первое, чем необходимо заниматься сегодня — развитием национальной продукции, потому что Россия объективно находится в изолированном положении в области инвестиций и оборотных средств для развития той или иной предпринимательской экономической деятельности.

«Я считаю, что сегодня надо активно укреплять и активизировать понятие защитительной позиции объекта предпринимательской деятельности с точки зрения патентной деятельности», — заключил Костанянц.

Он подчеркнул, что это позволит укрепить экономику и не ждать послаблений со стороны Запада.