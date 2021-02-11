Власти Ставрополья отреагировали на историю с «подменой тел младенцев» в роддоме

Ставрополь, 11 февраля. Информация о том, что в городском перинатальном центре отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, заявил губернатор края Владимир Владимиров.

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина рассказывает, что привез хоронить двух своих новорожденных детей, которые скончались в ставропольском перинатальном центре. По его словам, вместо тел младенцев он якобы обнаружил кукол.

Полиция и Следственный комитет проверили ставропольские роддомы, написал Владимиром в своем Instagram. Подтверждений той шокирующей информации, о которой шла речь, не найдено. В частности, женщина, о которой сказано в ролике, в Ставропольском крае не наблюдалась.

Позднее «мать» детей призналась, что история выдумана. Медики провели обследование и установили, что она не рожала. Женщина также написала письменное подтверждение, в котором рассказала, что вся история — фейк.

Тело новорожденного ребенка с обмотанной вокруг шеи пуповиной нашли на мусорном полигоне в Московской области, сообщал ФАН. Труп отправили в морг на экспертизу, по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.