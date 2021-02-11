Секретарь Белого дома заявила, что «новые мигранты» не смогут попасть в США

Вашингтон, 11 февраля. Большинству «новых мигрантов» будет отказано во въезде на территорию США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она ответила на вопрос представителей СМИ о наплыве нелегальных мигрантов у американских границ. Администрация президента США Джо Байдена приняла данное решение в связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса, отметила Псаки.

По ее словам, новые процессы приема мигрантов еще не разработаны. Поэтому сейчас не время для приезда, и подавляющее большинство людей попасть в Соединенные Штаты не сможет, сказала секретарь Белого дома.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заступился за пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая снова оконфузилась перед прессой.