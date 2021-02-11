Отключение России от SWIFT принесет немало проблем Вашингтону

Москва, 11 февраля. В 2014, после присоединения полуострова Крым к России и начала вооруженного противостояния на Донбассе, конфронтация Запада и РФ, кажется, достигла предела. Для подрыва отечественной экономики американские власти ежедневно усиливают свою санкционную политику. Очередной этап — отключение России от международной банковской платежной системы SWIFT. Такой шаг несет серьезную угрозу для золотовалютных резервов страны, пишет «ПолитПазл» со ссылкой на Sina и «ПолитРоссию».

Российское руководство, понимая всю серьезность ситуации, подстраховалось. Решение проблемы они видят в избавлении от американских государственных облигаций. Вырученные от распродажи акций Вашингтона средства, было решено перевести в золото. Благодаря этому, теперь в резервах страны драгоценного металла столько, что Россия даже сумела войти в топ-5 государств, с наибольшими его запасами.

Но отказ от всепоглощающего доллара и гособлигаций США — не единственный «маневр» Москвы в борьбе с Вашингтоном. Как отмечает «ПолитРоссия» со ссылкой на Sina, в 2018 году Россия запустила отечественный аналог платежной системы SWIFT. Интересно, что примеру Москвы последовали страны Европы, Китай и другие мировые державы. Таким образом, геополитические игроки поддержали предложенный Россией план по дедолларизации.