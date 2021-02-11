Президент Египта пообещал поддержку переходному правительству Ливии

Каир, 11 февраля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна поддержит недавно созданное переходное правительство Ливии, сообщает информационное агентство Anadolu.

Политик пообщался по телефону с новым главой Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи и премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой. Он поприветствовал завершение процесса формирования органов исполнительной власти.

«Выбор ливийского руководства знаменует собой начало новой эры для работы всех государственных институтов», — отметил ас-Сиси.

Египетский лидер в беседе также подтвердил готовность к сотрудничеству для восстановления стабильности в североафриканской стране и ради благополучия ее населения. Он подчеркнул, что Каир продолжит оказывать Триполи поддержку на всех уровнях, прежде всего в экономическом секторе.

Мухаммад Юнис аль-Манфи 5 февраля 2021 года был избран на должность председателя переходного Президентского совета по итогам голосования участников Форума политического диалога по Ливии. Помимо этого, делегаты определили состав временного правительства, главной целью которого является подготовка к проведению единых выборов, назначенных на 24 декабря.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Абд аль-Хамид Дабиба выразил благодарность России за помощь в урегулировании затяжного кризиса.