Ирина Круг осталась без средств к существованию после убийства мужа

Москва, 11 февраля. Певица Ирина Круг, которая является вдовой знаменитого шансонье Михаила Круга, призналась, что у нее не было средств на жизнь после смерти мужа.

Когда певца убили, его жена осталась с маленьким сыном на руках. Вдова Михаила Круга отметила, что при этом после его смерти ни к кому не обращалась за финансовой поддержкой.

«За все эти 18 лет я ни у кого ничего не попросила. Даже денег ни у кого не занимала, хотя жить было не на что», — рассказала певица.

Когда Ирина вышла замуж за Круга, он еще находился в начале творческого пути и только выпустил альбом «Владимирский централ». Вдова утверждает, что ее покойный муж был обычным человеком. Самой певице приходилось нелегко в финансовом плане до встречи с Кругом.

«Я с 15 лет работаю, начинала с мытья полов в институте. Я не родилась с золотой ложкой в зубах, вся семья привыкла работать», — отметила Ирина Круг в программе «Судьба человека».

Впервые певица вышла замуж за свою школьную любовь по имени Алексей. Он попал в плохую компанию, и Ирина развелась с ним. Она осталась одна с маленькой дочерью. Ей приходилось учиться и параллельно работать в ресторане, а затем судьба подарила Ирине встречу с Михаилом Кругом. После смерти мужа певица пошла по его стопам и поняла, насколько трудно быть артистом.

Михаил Круг был убит летом 2002 года двумя членами тверской банды. Преступление удалось раскрыть лишь через 17 лет, на тот момент один из убийц шансонье уже был мертв. Друг Круга ранее назвал возможную причину убийства певца.