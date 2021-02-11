Доктор Мясников рассказал, как повысить иммунитет перед коронавирусом

Москва, 11 февраля. Распространение коронавируса снизилось, однако врач и телеведущий Александр Мясников считает, что это лишь временное отступление и потому важно усилить иммунитет.

Коронавирус в мире перенесло уже около миллиарда людей, написал Мясников в своем Telegram-канале со ссылкой на данные популяционных исследований о проценте наличия у людей антител. Кроме того, уже стартовала массовая вакцинация. Но навсегда победить инфекцию не удастся.

«Новый коронавирус никуда уже не уйдет, просто потеряет звание «нового» и займет свое место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов», — добавил доктор.

По мнению Мясникова, до наступления этого момента будут продолжаться всплески COVID-19. Поэтому при очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов людям остается надеяться только на иммунитет. Медик уверен, что обеспечить его могут только ЗОЖ и вакцинация.

Мясников также рассказал об опасности бесконтрольного употребления «таблеток под язык», передает «Ридус». Эти препараты зачастую чреваты последствиями вроде инфаркта или инсульта.

Смертельную опасность представляет и боль в горле, считает врач. По словам Мясникова, такое явление может указывать на поражение органов дыхательной системы гемофильной палочкой.