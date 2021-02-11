Почему японцам запрещают проводить Олимпийские игры?





Авторитетное британское издание The Times проинформировало общественность о том, что Япония приняла решение об отмене Олимпийских игр в 2021 году. Ранее министр по вопросам административной и системной реформы Коно фактически открыто допустил отмену Олимпиады, правда, тут же попытался отыграть назад. Но из песни слов не выкинешь — его посыл ясен и понятен. Тем более что страницы японской прессы пестрят аналогичными комментариями со ссылкой на правительственные источники, партийное руководство и высокопоставленных представителей Оргкомитета.



Конечно, представители кабинета министров всячески пытаются эту информацию опровергнуть. Однако получается не очень убедительно. Очевидно одно: Токио мало заботит судьба тысяч спортсменов, продолжающих подготовку к важнейшему состязанию в своей карьере.



На эти цели по всему миру уже потрачены колоссальные средства по линии национальных спортивных федераций — а это значит, что наносится удар по бюджетам целого ряда стран. А на это закрывать глаза уже нельзя. Ведь свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот почему вряд ли стоит удивляться, если иски о компенсации понесенных убытков будут предъявлены японцам спортивными федерациями всего света.



Международный олимпийский комитет, вкладывающий серьезные средства в развитие спорта по всему миру, также лишится значительной части своего бюджета, формируемого в том числе с помощью продажи прав на трансляцию Игр. А это означает серьезный удар по поддержке всего спортивного движения в мире.



Впрочем, и деньги своих налогоплательщиков официальный Токио также мало волнуют. Перенос Игр на 2021 год уже стоил несколько миллиардов. Полная отмена Олимпиады станет еще более значительным финансовым ударом для Японии, потратившей более 12 млрд долларов на строительство стадионов и сопутствующей инфраструктуры.



Так что же на самом деле скрывается за таким, мягко говоря, спорным решением?



Япония, конечно же, хотела бы провести Олимпийские игры как символ победы над опасным вирусом и, помимо прочего, неплохо бы на них заработала.



Тем более что с момента начала пандемии уже проведено немало спортивных соревнований высокого уровня — проходят национальные чемпионаты по футболу, состоялся молодежный чемпионат мира по хоккею и другие. Вопрос о проведении состязаний без зрителей отработан, безопасность спортсменов если не гарантирована, то может быть обеспечена на высоком уровне. Кроме того, по всему миру запущены масштабные кампании по вакцинации.



Так почему же японцы все-таки отменяют Олимпиаду? Ответ на этот вопрос, видимо, следует искать по другую сторону океана.





Сегодня уже ни для кого не секрет, что все важнейшие для страны вопросы Токио привык согласовывать со своим главным союзником — Соединенными Штатами Америки. Вопрос о проведении Игр не стал исключением. Ясно, что в Токио просто ждали окончательных результатов президентских выборов в США, чтобы определиться с дальнейшей судьбой Олимпиады.



Это и понятно. Отношение республиканцев и демократов к ограничительным мерам в связи с коронавирусом принципиально различаются. Дональд Трамп стремился вернуть жизнь американцев в привычное русло, а это означало снятие ограничений на массовые, в том числе спортивные мероприятия. Джо Байден же, напротив, выступал за введение более строгих ограничительных мер, и одним из первых его решений на посту президента как раз и было ужесточение карантина. Отмена Олимпиады вписывается именно в эту логику.



Ведь после победы президенту-демократу важно доказать не только Америке, но и всему миру, что навязываемые им меры соразмерны угрозе. А иначе как оправдать самое неоднозначное в истории США голосование по почте, которое, вероятно, во многом и решило судьбу президентского кресла?



В Японии прекрасно понимают, что проведение Олимпиады в этих условиях будет негативно воспринято в Вашингтоне. Отсюда и неготовность проявить хоть немного самостоятельности даже в том, что касается организации ключевого спортивного мероприятия, которого с таким нетерпением ждут во всем мире.

Получается, что вместо Олимпийских игр атлеты поневоле приняли участие в политических игрищах, оказавшись заложниками сложившейся ситуации.



Подход Токио к решению по Олимпиаде окончательно развеял иллюзию (если у кого-то она еще оставалась) о том, что японское руководство вообще способно принимать хоть какие-то независимые от США решения.



Многие из вас скажут: да какое нам дело до японцев и их представлений о том, как управлять своей страной? Ну, рулит там Вашингтон, и что? Но не стоит забывать о притязаниях Токио на южные Курильские острова, а также тот простой факт, что после Второй мировой войны у нас с Японией так и не заключен мирный договор. А это означает, что в Москве вряд ли могут просто игнорировать то, как японское руководство относится к принятию важнейших политических решений и кем они диктуются.



И если Россия в лучших традициях холодной войны по-прежнему называется в официальных документах США чуть ли не врагом номер один, стоит ли вообще удивляться, что мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан? Понятно, что даже при большом желании японцев нормализовать отношения между нашими странами в нужный момент их просто одернут из-за океана, строго указав на необходимость следовать «генеральной линии партии».



Нелишним будет вспомнить и про заверения японского руководства, неоднократно попадавшие в прессу, о том, что американские базы якобы не могут быть размещены на территории Японии без согласия Токио. Мягко говоря, в этом тоже лукавство. Все мы прекрасно понимаем, что, когда придет время, Вашингтон получит такое согласие моментально — в этом сомневаться не приходится. Ведь уже 75 лет 50 тысяч доблестных бойцов американской армии, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, преспокойно находятся в Японии, несмотря на все многочисленные протесты местного населения.



К слову сказать, интересный вопрос: кого из этой пары союзников стоит опасаться больше? Американцы, конечно, наращивают риторику против своих оппонентов и вводят в их отношении незаконные экономические санкции, не чураясь подчас самых грязных приемов. Однако даже они уступают японцам по своей кровожадности. Тем, кто забыл об этом, достаточно заглянуть в учебник истории. Тут же вспомнится и колониальный захват Кореи Японией, и Нанкинская резня в Китае, и многочисленные преступления японской военщины в Юго-Восточной Азии.



Но историческая память недолговечна, особенно в эпоху тотальной фальсификации. И вот уже в наши дни Токио заявляет о необходимости обладать наступательным вооружением в целях превентивной обороны. Не правда ли, изощренный способ оправдания своей агрессии против государства на случай войны?