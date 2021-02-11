Володин потребовал объявить в розыск застройщиков проблемного ЖК в Саратове

Саратов, 11 февраля. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с визитом на стройплощадку жилого комплекса «Победа». Строительные работы давно остановлены из-за финансовых проблем у компании-застройщика.

«Зачем вы связываетесь с людьми, которые создают проблемы? Делать вам больше нечего? Вы чего творите-то? Сами себе создаете проблемы, а потом их решаете? Возвращайте тех, кто уехал в теплые края, пусть приезжают и достраивают. Объявляйте их в розыск, экстрадируйте», — заявил Володин саратовским чиновникам.

Один из обманутых дольщиков «Победы», пожелавший остаться неназванным, выразил надежду на эффект от приезда Володина.

«Давно пора было дать «пинков» руководству. Исаеву, Бусаргину — всем. Может, они и не виноваты лично, но кто тогда? Почему нам не помогают? Может, теперь дело пойдет на лад», — заявил дольщик.

В Саратове уже несколько дней происходит снежный коллапс. Обильный снегопад парализовал движение в центре города.