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Сидушку на унитаз Адольфа Гитлера продали более чем за 18,5 тыс. долларов

Сидушку на унитаз Адольфа Гитлера продали более чем за 18,5 тыс. долларов

Вашингтон, 11 февраля. Анонимный покупатель приобрел на аукционе стульчак Адольфа Гитлера, фюрера Третьего рейха, за 18,5 тыс. долларов.

Сиденье продали в США более чем за один миллион рублей. Его, по некоторым данным, еще в мае 1945 года украл из ванной комнаты фюрера солдат Рагнвальд Борх, который вместе с французской армией одним из первых оказался в резиденции Бергхоф в Альпах, пишет Daily Mail. Несмотря на то, что дом сильно пострадал от бомбежек, оттуда были украдены многие вещи, в том числе картины, написанные маслом.

Начальная ставка была 5 тыс. долларов, предполагалось, что стоимость сиденья для унитаза не превысит 15 тыс. долларов. Однако лот ушел анонимному покупателю, который предложил за деревянный стульчак 18 750 долларов (около 1,4 млн рублей).

На аукционе в США ранее был поставлен рекорд: анонимный покупатель приобрел редкую карточку с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана за рекордные 1,44 миллиона долларов (около 108 миллионов рублей), сообщает ФАН.

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