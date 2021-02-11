Политолог раскрыл истинное отношение ЕС и США к украинцам

Москва, 11 февраля. Российский политолог Сергей Михеев объяснил, почему надежды Киева на взаимовыгодные отношения с ЕС и США не сбудутся.

По мнению Михеева, главная ошибка украинцев заключается в том, что они поверили в обещания со стороны Вашингтона и Брюсселя. Хитрая уловка Запада заключается в заявлениях о готовности ЕС и США к полноценному сотрудничеству в разных сферах и намерении принять Украину «с распростертыми объятиями».

«Иллюзии украинцев, даже настроенных антироссийски, выглядят глупо, потому что украинцы для них такие же туземцы, как и все остальные», — сказал он.

Сергей Михеев утверждает, что западные силы используют Украину как геополитический инструмент в противостоянии с Россией, но в качестве полноценного политического и экономического партнера государство для США и Европы не представляет интереса.

«Они рассматривают территорию Украины как продвижение своих границ на Восток, ближе к России. Они рассматривают Украину как возможную территорию боевых действий в случае возникновения ограниченной войны с Россией», — резюмировал политолог.

Ранее украинский политолог Александр Семченко назвал политический курс президента Украины Владимира Зеленского провальным, сообщает Федеральное агентство новостей.