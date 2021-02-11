Сатановский объяснил иезуитский призыв Украины к НАТО «полетать» над Крымом

Москва, 11 февраля. Украина призывает НАТО проводить воздушные операции над Крымом для создания нового очага напряженности и провокаций.

Министерство инфраструктуры Украины ранее предложило Альянсу проводить свои воздушные операции в небе над Симферополем. По мнению политолога Евгения Сатановского, эта авантюра может привести к печальным последствиям.

«С натовцами-то понятно. Если мозги там в головах еще от коронавируса не окончательно прокисли, то понимать они должны, что их немножко над чужой территорией полетать приглашают, именно в надежде, что наши их собьют», — пишет Сатановский в своих соцсетях.

Политолог уверен, что иезуитское приглашение от украинцев является очередной попыткой Киева создать прецедент, последствия которого будут очень серьезными. Украина хочет втянуть Россию в прямой военный конфликт с НАТО.

«И на фига козе баян, а НАТО реальная перспектива большой войны с ядерной державой, которая по части армии растет и укрепляется, вместо того чтобы развалиться, как им обещали?» — говорит эксперт.

Сатановский уверен, что Североатлантический альянс не пойдет на поводу у Киева. Там отлично понимают, что противостояние с Россией станет для НАТО губительным. Политолог отметил, что за подобные «предложения» украинцев следует проучить.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что Россия «выбьет зубы» любому, кто нарушит ее территориальные границы. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявлял, что Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, передает «Царьград».