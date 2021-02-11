Новорожденного малыша задушили пуповиной в Московской области

Сергиев Посад, 11 февраля. На мусорном полигоне обнаружен труп новорожденного младенца с обмотанной вокруг шеи пуповиной. Как стало известно ФАН, погибший является лицом мужского пола.

В дежурную часть полиции 10 февраля, около 17:30, позвонили работники полигона по утилизации бытовых отходов «Север», расположенного в Сергиево-Посадском городском округе в деревне Сахарово. Они сообщили, что нашли среди мусора тело младенца.

На место происшествия сразу же выдвинулись полицейские и работники скорой медицинской помощи. После осмотра места происшествия было установлено, что погибший является мальчиком.

«Труп мальчика был завернут в покрывало. Шея ребенка была перетянута пуповиной. Предположительно, его задушили», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Тело младенца отправили в морг на экспертизу, которая должна установить точные причины смерти. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, трехмесячный плод был найден во время сортировки мусора в Подмосковье.