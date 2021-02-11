Новая лаборатория по выявлению особо опасных инфекций начала работу в Луганске

Луганск, 11 февраля. Весь январь для сотрудников Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции был очень напряженным. Здесь монтировали, тестировали и налаживали новое оборудование для выявления особо опасных инфекций, в том числе и коронавируса. Подробности — в материале ФАН.

Заведующая лабораторией Луганской республиканской СЭС Светлана Мальцева объяснила, как проводится исследование.

«В этой комнате происходит забор биоматериалов, которые доставляют курьеры из больниц, поликлиник, инфекционных кабинетов. Здесь происходит распаковка, регистрация материала, дальше он передается в бокс для работы с биологическим материалом, где происходит перенос пробы из вакутайнера, который доставлен из поликлиники или больницы, в эппендорф, с которым уже работает лаборатория», — отметила она.

«Со 2 февраля на базе лаборатории особо опасных инфекций запущена лаборатория полимеразных цепных реакций с новым оборудованием, которое было получено в конце 2020 года», — заявил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Сюда поступает биоматериал из больниц, поликлиник и инфекционных кабинетов со всей Луганской Народной Республики. И именно с этого момента начинается восьмичасовой непрерывный процесс выявления инфекции и ее последующего анализа.

«Здесь готовится реакционная смесь, разносится по пробиркам меньшего объема, и выделенные пробы РНК добавляются в эти пробирки. Они устанавливаются в приборы, вносится рибонуклеиновая кислота, после чего емкость ставится в специальный прибор, происходит амплификация заданной программы, и через 2–2,5 часа, в зависимости от тест-систем, мы получаем результат: либо обнаружен коронавирус, либо нет», — поясняет Мальцева.

Данное оборудование позволяет выявлять не только коронавирус, но и другие особо опасные инфекции, такие как холера, боррелиоз и прочие. Однако основной анализ результатов исследования проводят специалисты лаборатории, и именно благодаря их работе удается оперативно диагностировать болезни и назначить необходимое лечение.