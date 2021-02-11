Российский аналитик раскрыл цели переброски авиации США в Норвегию

Москва, 11 февраля. США занялись переброской оружия в Норвегию — развертывание идет у северных границ России.

Пентагон впервые осуществляет переброску в Норвегию стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer — уже в феврале четыре воздушных средства заступят на постоянное боевое дежурство в регионе. Самолеты планируется разместить на аэродроме Орланд — туда же впоследствии направят более 200 военнослужащих ВС США. Автор материала для РИА Новости Андрей Коц отмечает, что размещение стратегической авиации у российских границ стало одним из первых геополитических решений новой американской администрации.

По мнению журналиста, переброска вооружения ВВС США является демонстрацией боеготовности Вашингтона в адрес России. Ранее стало известно о переговорах ВМС Соединенных Штатов с Правительством Норвегии о возможности размещения атомных подлодок класса «Сивулф» на базе Олавсверн. Согласие норвежских властей позволит американским морякам следить за российскими субмаринами Северного флота.

Вместе с этим размещением ВВС вблизи российских границ Белый дом дает понять своим союзникам, что США готовы укреплять связи после раскола, который произошел в НАТО по вине экс-президента Дональда Трампа. Напомним, он критиковал европейцев за нежелание финансировать Североатлантический альянс и вкладываться в оборону.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о красноречивом ответе России на совместные учения ВВС Норвегии и США в Арктике.