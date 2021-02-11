ВОЗ: новые штаммы коронавируса не спровоцируют очередную пандемию

Женева, 11 февраля. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к очередной пандемии.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что сейчас важна бдительность, поскольку появляющиеся штаммы способны вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. По его словам, новые варианты — это «жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам».

«Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку», — объяснил Клюге.

Специалисты ВОЗ ранее выдвинули новое предположение о дате возникновения коронавирусной инфекции. Так, распространение COVID-19 могло начаться за несколько месяцев до официального объявления вспышки инфекции, а именно — в октябре 2019 года.