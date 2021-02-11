Раскрыт новый избранник Полины Гагариной

Москва, 11 февраля. Российская певица Полина Гагарина никогда не делится с поклонниками информацией о своих суженых. Говорит о наличии парня Полина лишь после того, как вернется с ним из ЗАГСа. Знаем мы и еще об одной традиции певицы. Она выбирает мужчин намного старше себя и знакомится с ними, как правило, на работе. В этот раз Гагарина снова не стала изменять привычкам и закрутила новый служебный роман.

Избранника певицы зовут Владимир Чиняев, у него своя звукозаписывающая студия, мужчина очень дорожит своим делом, хоть оно и не очень прибыльное. Очевидно, что Полина зарабатывает намного больше своего мужчины. Подробнее — в материале Teleprogramma.pro.

Общественность узнала о Чиняеве после недавнего спецпоказа первых серий третьего сезона сериала «Бывшие», где главную роль сыграла Гагарина. Мероприятие проходило в кинотеатре «Октябрь». Певица, к тому же закончившая МХАТ, после короткого интервью покинула кинотеатр, села во внедорожник Land Rover и уехала. За рулем журналисты успели разглядеть симпатичного мужчину. Настырные папарацци, очевидно, решили проследить за парочкой и поймали их за покупкой кофе навынос.

Интересно, что водителя внедорожника называли женихом певицы еще минувшим летом. Он был постоянным спутником звезды на отдыхе в Турции и на Мальдивах. 47-летний музыкальный продюсер Владимир Чиняев, наиболее известен под псевдонимом ChinKong. Он звукорежиссер, поэтапно контролирует все этапы записи песни, иногда сам сочиняет музыку.

Деятельность Владимира официальная. Он — индивидуальный предприниматель, имеет собственную студию. Сотрудничал ChinKong с такими мэтрами российской эстрады, как Филипп Киркоров, «Дискотека Авария», Леонид Агутин, Эмин Агаларов и DJ Smash. C Полиной Гагариной Чиняев работает около трех лет. Очевидно, что роман закрутился во время записи альбомов. Сотрудничество переросло в нечто большее всего около года назад.

Напомним, в начале прошлого года Полина разъехалась со вторым мужем, в конце 2020 супруги официально развелись.

Пока СМИ оценивают период отношений пары как конфетно-буфетный, но кто знает, возможно, в ближайшем будущем Полина и Владимир захотят оформить свои отношения. Но для этого новому избраннику певицы придется расторгнуть свой брак. Звукорежиссер, как выяснилось, женат и имеет несовершеннолетнего ребенка.