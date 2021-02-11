Фитотерапевт рассказал, что поможет восстановиться после коронавируса

Москва, 11 февраля. Употребление перца поможет ускорить процесс восстановления и устранить последствия заболевания COVID-19, заявил фитотерапевт Михаил Лущик.

Переболевшие COVID-19 часто жалуются на упадок сил. Ускорить восстановление после болезни можно, если добавлять в пищу перец. По словам специалиста, этот продукт усиливает кровообращение, согревает и тем самым помогает «вымывать» вредные продукты из организма.

«Когда кровообращение усиливается, то, конечно, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь. Но красным, черным, длинным перцем увлекаться сильно не надо, просто добавлять в пищу, таким образом усиление кровообращения потихоньку будет вам ускорять процесс выздоровления», — пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Если приправа вызывает нестерпимое чувство жжения, то молоко, листья мяты и леденцы помогут смягчить ощущения. Однако некоторым людям с предъязвенным состоянием желудка и серьезным геморроем лучше отказаться от употребления жгучей приправы.

Ранее инфекционист Всеволод Цинзерлинг предупредил, что одним из опаснейших осложнений после коронавируса может стать туберкулез. По его словам, инфекция способна «активировать» живущие в организме больного микробактерии — возбудители туберкулеза.