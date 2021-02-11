Трушкин жестко «прошелся» по призывающим ввести санкции против России

Москва, 11 февраля. Строчащих в Сенат США письма с призывом наложить санкции против России нужно отправить в «колонию пожизненно осужденных», заявил ведущий программы «Место встречи» Иван Трушкин.

В эфире НТВ телеведущий не мог сдержать эмоций, говоря о призывах ввести рестрикции против Москвы. Люди, выступающие за санкции в отношении РФ, работают не против российского бизнеса, а против конкретных людей, констатировал журналист.

«Потому что как только начнут жать российский бизнес, первое что он сделает — свернет благотворительные программы. Это значит, что дети из малообеспеченных семей не получат компьютеры или не поедут на юг, это значит, что где-то в Сибири не построят стадион или каток. Это значит, что дети со спинально-мышечной атрофией, которые могли бы получить лекарства, его не получат. Это значит, что им подобные фактически убивают наших детей. Я, может быть, возбужденный сегодня, извините!» — «прошелся» по призывающим Трушкин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие люди, призывающие ввести санкции против России, являются предателями, поскольку обсуждают с ЕС и США. Аналогичной позиции придерживается заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, который считает эти призывы изменой родине.