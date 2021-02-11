Детские психологи вошли в список высокооплачиваемых профессий на «удаленке»

Москва, 11 февраля. Детские психологи, инженеры и дизайнеры вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых работ в дистанционном режиме, согласно данным сервиса «Работа.ру».

Одну из самых высоких заработных плат предлагают специалисту по тендеру. Строительная компания готова платить 300 тыс. рублей за мониторинг торговых площадок и аукционную документацию.

Ежемесячную оплату в 150 тыс. рублей предлагают Golang-разработчикам. Претенденту на должность важно уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes и обладать навыком построения HA-архитектуры.

Программисты javascript могут рассчитывать на зарплату до 200 тыс. рублей. Разработчикам мобильных приложений готовы платить до 170 тыс. рублей.

Детскому психологу с опытом работы от трех лет готовы платить до 160 тыс. рублей, инженеру-проектировщику с опытом работы не менее года — до 150 тыс. рублей. Для дизайнеров интерьера с трехлетним опытом работы в сфере предлагают оплату труда в 110 тыс. рублей.

Согласно исследованию сервиса Superjob, существенно выросла заработная плата региональных курьеров. Доставщикам на личном авто предлагается оплата свыше 100 тыс. рублей.