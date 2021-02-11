ЕК голословно обвинила РФ в «тиражировании вбросов» о вакцинации на Украине

Брюссель, 11 февраля. Россия «распространяет фейки» о процессе вакцинации населения Украины от коронавируса. Киев может рассчитывать на помощь Еврокомиссии в борьбе со «вбросами».

Обвинения в адрес России озвучил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Несмотря на пламенную речь о «волне дезинформации» со стороны Москвы, он не смог подобрать примеры, подтверждающие его слова. Неспособность аргументировать говорит о стремлении «европейского пространства» любыми способами раскрутить антироссийский курс.

«Мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией», — сказал Домбровскис.

В рамках проводимой Киевом агрессивной политики против России ранее был принят указ, запрещающий регистрировать на Украине антикоронавирусные вакцины отечественной разработки или производства. Постановление подписал вице-премьер Денис Шмыгаль.